Hamile kadının, depremzedelerin terk ettiği binada hırsızlık yaptığı anlar kamerada



Ceyhun ÖZER/ADANA, (DHA)ADANA'da, hamile bir kadının, deprem nedeniyle daire sahiplerinin boşalttığı sitede hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının, aldığı kıyafetleri giydiği, ayakkabıları tek tek denediği ve makyaj yaptığı görüldü.

Olay, Ceyhan ilçesi Şehit Hacı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem nedeniyle boşaltılan Cennet Garden Sitesi'nde bazı eşyaların kaybolduğunu fark eden ev sahipleri, durumu yönetime bildirdi. Görevliler, kameraları incelediğinde, hamile bir kadının dairelere girdiği, üzerine mont giydiği, kapı önlerindeki ayakkabı dolaplarından aldığı ayakkabıları tek tek denediği ve uygun olanları aldığı görüldü. Şüphelinin, tüm dairelere baktığı değerlendirilirken, apartman girişinde aldığı kıyafetlere bakması ve makyaj yapması da görüntülere yansıdı.

Güvenlik kamerasının teslim edildiği polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-03-06 15:07:59



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