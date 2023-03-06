Arkadaşları ulaşamadı, başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Yüreğir ilçesinde arkadaşlarının ulaşamadığı Hüseyin Taşkıran'ın (38), evinde başında vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Hüseyin Taşkıran'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Taşkıran'ı başından silahla vurulmuş halde bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Taşkıran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, evde yapılan aramada herhangi bir silaha rastlanmadı. Taşkıran'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Anıl ATAR
2023-03-06 15:19:01
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