Çadırda kalan depremzede kadınlara polisten karanfil

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekipleri, deprem sonrası Atatürk Parkı'na kurdukları çadırlarda kalan ailelerdeki kadınlara 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla karanfil verdi.

Kahramanmaraşlı merkezli 2 büyük depremin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, 148 bina da ağır hasar aldı. Kentte hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdürülürken, yüzlerce kişi ise tehlike nedeniyle evlerini terk edip, parklara kurdukları çadırlarda kalmaya başladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de `8 Mart Dünya Kadınlar Günü´ dolayısıyla Atatürk Parkı´ndaki çadırları ziyaret etti. Polis ekipleri, kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Kadınlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip, polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-03-07 09:53:03



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