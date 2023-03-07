Tabancayla vurduğu arkadaşı öldü, 'Emniyeti kapalı zannediyordum' dedi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, otomobilde oturan Furkan Pirinci (19), ruhsatsız tabancasını göstermek için önce yanındaki kuzeni Mustafa Pirinci´ye (23) ardından arka koltukta oturan arkadaşı Fırat Bolkan´a (21) doğrultup, tetiğe bastı. Furkan ve Mustafa Pirinci, başından vurulan Bolkan´ı hastaneye bırakarak kaçtı. Bolkan, hayatını kaybederken, tutuklanan kuzenlerden Fırat Pirinci, ifadesinde, "Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum" dedi.

Olay, 4 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Furkan Pirinci, kuzeni Mustafa Pirinci ile birlikte arkadaşları Fırat Bolkan´ın yanına gitti. Otomobilde oturan Furkan Pirinci, evden getirdiği ruhsatsız tabancayı, kuzeni ve arkadaşına gösterdi. Pirinci, silahı önce kuzenine ardından arka koltukta oturan Bolkan´a doğrultup, tetiğe bastı. Birden ateş alan silahtan çıkan mermi, Bolkan´ın başına isabet etti. Şüpheliler, Bolkan´ı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi´ne bıraktıktan sonra kaçtı. Ameliyata alınan Bolkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Furkan Pirinci ve kuzeni Mustafa Pirinci, evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Furkan Pirinci, ifadesinde, "Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum. İsteyerek vurmadım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Pirinci ile Mustafa Pirinci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-03-07 10:06:47



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