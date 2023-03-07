Kolon kesmeye karşı 'asansör modeli' kontrol önerisi



Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, zemin ya da bodrum katı iş yeri olan bazı binalarda kolonların kesildiği iddialarına ilişkin 2 yıl önce "İhbar hattı kurulsun" önerisinde bulunan, Seyhan Belediyesi Meclisi Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, bu kez 'asansör modeli' kontrol önerdi. Vursavuş, "Önergede, kolonların yılda 1 kere aynı asansör bakımı gibi düzenli olarak kontrol edilmesini gündeme getirdim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, 418 kişi ise hayatını kaybetti. Enkaz olan bazı binaların kolonlarının, zeminlerindeki iş yerleri için kesildiği öne sürüldü. Bu iddialara ilişkin 11 Kasım 2020'de Seyhan Belediye Meclisi'nde konuşma yaptığını belirten #AdanaSahipsizDegil Platformu Başkanı, Meclis Üyesi ve müteahhit Mustafa Fidan Vursavuş, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. O dönemki konuşmasında kolon kesme ihbarlarının değerlendirilmesi ve hızlı tespit için çalışmalar yapılması gerektiğini söylediğini hatırlatan Vursavuş, "Geçtiğimiz günlerde de Seyhan Belediye Meclisi'ne önerge verdim. Önergede, kolonların yılda 1 kere aynı asansör bakımı gibi düzenli olarak kontrol edilmesini gündeme getirdim. Eğer bu önergem, kabul edilirse tüm Türkiye'ye örnek olabileceğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir afetle karşılaşmayız" dedi.

Mustafa Fidan Vursavuş, Seyhan Belediye Meclisi'nde, 11 Kasım 2020'de kolon kesilmesi iddialarını gündeme taşıyarak "Kentte zaman zaman 'Kolon kesildi', 'Zemindeki galeri, araç sokmak için kolunu kesti', 'Esnaf, restoranını büyütmek için kolon kesti', 'Bodrumdaki düğün salonuna açık alan lazımdı, kolonu kestiler' gibi iddialar duyuyoruz. Bununla ilgili ne yapılabilir? Bir vatandaş olarak fikir üretiyorum; denetim ve ihbar sonrası tespitler yapılabilir. Bunlarla ilgili bir ihbar hattı kurulsun. İhbar üzerine yerinde direkt kontrol yapılabilir. Vatandaşlarımızın böyle bir duyumu varsa benim için önemlidir" demişti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-03-07 10:28:21



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