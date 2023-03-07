Çiftçiyi takip edip, kamyonetindeki 65 bin lirayı çaldı; o anlar kamerada

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, bankadan 65 bin lira çeken çiftçi Mahmut Aldanma´yı (59) takip eden şüpheli, kamyonetin torpidosundaki para dolu poşeti çalarak, kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 3 Şubat günü saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Mahmut Aldanma, çalıştırdığı tarım işçilerine yevmiyelerini vermek için banka şubesinden 65 bin lira çektikten sonra evine döndü. Bu sırada peşine takılan otomobil sürücüsü, Aldanma´yı takip etti. Aldanma, kamyonetini park edip, torununun yanına gitti. Bu sırada takip eden şüpheli ise kamyonetin kilitli olmayan kapısını açıp, torpidodaki para dolu poşeti çaldı. Şüpheli, daha sonra bölgeye geldiği otomobile binerek kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aracına döndüğünde parasının çalındığını fark eden Mahmut Aldanma, polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-03-07 11:01:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.