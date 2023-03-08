Adana'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkıldı

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, depremde ağır hasar gören, 9'ar katlı Toros Sitesi´ndeki 1 blok, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78192 Sokak´taki Toros Sitesi´nin B bloku, ağır hasar aldı. Depremden sonra boşaltılan binanın yıkımı için sabah çevre sokaklar, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Blok, güvenlik önlemi alan uzman ekiplerce iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-03-08 09:57:29



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