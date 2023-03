Cezaevinden çıkıp aleyhinde ifade veren tanığa ateş etti; çatışmada arkadaşı öldü

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da cezaevinden 10 ay önce çıkan Ali Bayav (28), daha önce aleyhinde ifade verdiği için husumet beslediği İbrahim Can´a (33), arkadaşı Doğan Özden (23) ile silahlı saldırı düzenledi. Can´ın karşılık vermesiyle çıkan çatışmada başından vurulan Özden hayatını kaybetti.

Olay, 25 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi´nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen Ali Bayav, arkadaşı Doğan Özden´in kullandığı motosikletle, aralarında husumet olan İbrahim Can´ın yaşadığı sokağa gitti. Bayav, sokaktaki berberin önünde oturan Can´a tabancayla ateş açtı. Can da tabancayla karşılık verince çatışma çıktı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Doğan Özden´in başına isabet etti. Özden kanlar içinde yere yığılırken, Bayav ile Can kaçtı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan Özden, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özden, 3 Mart günü hayatını kaybetti.

CEZAEVİNDEN 10 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Bayav´ın, 2014 yılında kuzeni Deniz Turgut´u öldüren kişilerle silahlı kavgaya karışıp tutuklandığını, 10 ay önce de cezaevinden çıktığını saptadı. Bayav´ın, bu olayda aleyhinde tanık olarak ifade verdiği için İbrahim Can´a husumet beslediği belirlendi.

SİLAHLAR KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Ali Bayav ile İbrahim Can´ı saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çatışmada kullandıkları tabancalar ele geçirildi. Tabancalar, Özden´in kim tarafından vurulduğunun belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı´na gönderildi.

`KENDİMİ KORUMAK İÇİN KARŞILIK VERDİM´

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim Can, ifadesinde, "Kim olduklarını bile görmedim. Bana ateş açtılar, kendimi korumak için karşılık verdim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Bayav ile İbrahim Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

