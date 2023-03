Depremde ölen Zuhal öğretmenin kabrine öğrencilerinden ziyaret

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da, depremde yıkılan Ekim Apartmanı´nın enkazında hayatını kaybeden Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zuhal Taşkın´ın öğrencileri, kabrine gidip gözyaşı döktü. Öğrencilerden Emirhan Şimşek (16), Taşkın´ın her problemlerinde yanında olduğunu belirterek, "Herkes onu annesi gibi görürdü. Yanına gittiğimizde bizi bıkmadan, usanmadan dinlerdi. Dertlerimize ortak olurdu. Her zaman yanımızdaydı. Kimse öldüğünü kabullenemiyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin etkilediği Adana´da toplam13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi´nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Zuhal Taşkın ile 2 kızı da Çukurova ilçesinde yıkılan Ekim Apartmanı´nın enkazında kaldı. Çalışmalar sonucu kızları sağ çıkarıldı. Depremin 3´üncü gününde ise Zuhal Taşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taşkın´ın cenazesi, yakınları, öğrencileri ve meslektaşlarının katılımıyla Kabasakal Mezarlığı´nda toprağa verildi.

`HERKES ONU ANNESİ GİBİ GÖRÜRDÜ´

Taşkın´ın mezarını ziyarete gelen öğrencilerinden Emirhan Şimşek, öğretmenini okulda sevmeyen hiç kimsenin olmadığını söyledi. Şimşek, "Herkes onu annesi gibi görürdü. Yanına gittiğimizde bizi bıkmadan, usanmadan dinlerdi. Dertlerimize ortak olurdu. Her zaman yanımızdaydı. Benim annem ve babam ayrı. Onlarla iletişimim az. Yaşadığım sıkıntıları Zuhal Hocama anlatırdım. Diğer arkadaşlarım da öyle. Kimse öldüğünü kabullenemiyor. 2 kızı enkazdan sağ çıkarılınca ümitlenmiştik. Fakat olmadı" dedi.

`BUNDAN SONRA ÜZÜLMEK YOK, MUTLU OLMA SIRASI BİZDE´

Öğretmeni Zuhal Taşkın´ın cansız bedenine ulaşıldığında elinde Kuran´ı Kerim olduğunun görüldüğünü belirten Şimşek, "Defnettikten sonra uzun süre mezarı başından ayrılamadık. Her gün gelmeye çalışıyorum. Dertlerimi anlatmaya geliyorum. Başkaları dinlediğinde `boş ver´ deyip geçiyor. Ama Zuhal hocam fikir verirdi, yol gösterirdi. Bir süre önce mesajlaşmıştık. Bir problemim vardı. Bana `bundan sonra üzülmek yok, mutlu olma sırası bizde´ diye mesaj atmıştı. Şimdi ise yok. Annem gibiydin hocam. Allah senden binlerce kez razı olsun. Her zaman yanımdaydın. Okulda, dışarıda bana annelik yaptın" diye konuştu.

'HAYATLARINDA BİR REHBER GİBİYDİ'

Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cem Cura ise meslektaşının ölümü nedeniyle çok acı çektiklerini kaydetti. Tek tesellilerinin Taşkın´ın 2 kızının sağ kurtarılması olduğunu belirten Cura, "Zuhal hocam eğitim gönüllüsü, çocukların tüm sorunlarıyla ilgilenen bir öğretmenimizdi. Öğrenciler çok üzgün. Anneleri gibiydi. Rehberlik anlamında çok çalışmalar yaptı. Gençlere nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Çocuklar sorunlarını onunla paylaşırdı. Hayatlarında bir rehber gibiydi" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-03-09 09:56:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.