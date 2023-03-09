Adana'da 'kaçak sigara' operasyonu: 12 gözaltı



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin düzenlediği baskınlarda gümrük kaçağı 10 milyon 585 makaron ile 12 milyon 662 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskınlar yaptı; uygulama noktasında da şüphe üzerine araçları durdurdu. Ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 milyon 585 bin makaron ve 12 milyon 662 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-03-09 10:05:00



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