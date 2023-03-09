Minibüste çaldığı cüzdanın boş olduğunu öne sürdü

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, minibüste Mustafa D.'nin (82) içinde 270 TL olan cüzdanını çalan Ömer K. (53), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Ömer K. ifadesinde, cüzdanın boş olduğunu öne sürdü.
Olay, 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesinde meydana geldi. Minibüste yolculuk yapan Mustafa D. durakta indikten sonra, içinde 270 TL ile kimliğinin bulunduğu cüzdanının, cebinde olmadığını fark etti. Mustafa D.'nin ihbarıyla gelen polis ekipleri, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, yolculardan Ömer K.'nin, inmek için ayağa kalkan Mustafa D.'nin cebinden cüzdanını aldığı belirlendi. Şüpheli Ömer K., adresine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Ömer K., ifadesinde cüzdanın boş olduğunu öne sürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-03-09 12:07:20
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