Depremde ağır hasar gören 14 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı



Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da depremde ağır hasar gören 14 katlı Doğukan Apartmanı´nın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 14 katlı Doğukan Apartmanı, ağır hasar aldı. Depremden sonra boşaltılan binanın yıkımı için sabah çevre sokaklar, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Apartman, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı. Toz bulutunu azaltmak için yıkım sırasında arazözlerle su sıkıldı.

Bu arada yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-03-09 15:37:46



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