Bakan Bozdağ, Adana'da

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Nuri PİREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'da İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

Ziyaret ve toplantılar için kente gelen Bakan Bozdağ, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi binasındaki GAMER'de düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Basına kapalı toplantıya kent protokolü ile kamu kurumu temsilcileri katıldı. Bozdağ, ardından adliyeyi ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bozdağ'ın daha sonra Osmaniye'ye geçeceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-03-10 12:14:34



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