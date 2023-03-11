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Adana´da 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

DHA

Adana´da 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, atık yağları, çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesindeki bir depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 şüphelinin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depoya yapılan baskında, 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-03-11 10:36:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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