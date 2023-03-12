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PAKİSTAN´DAN DEPREMZEDELER İÇİN BİN 200 ÇADIR TAŞIYAN UÇAK ADANA´YA İNİŞ YAPTI  

DHA

PAKİSTAN´DAN DEPREMZEDELER İÇİN BİN 200 ÇADIR TAŞIYAN UÇAK ADANA´YA İNİŞ YAPTI  


PAKİSTAN´dan depremzedeler için gönderilmesi planlanan 50 bin kışlık çadırdan bin 200´ü uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na geldi.Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il için yurt dışından insani yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor. Gelen malzemelerin lojistik desteğini sağlayan Adana Şakirpaşa Havalimanı´na akşam saatlerinde kışlık çadır taşıyan Pakistan uçağı iniş yaptı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif´in başlattığı kampanya çerçevesinde 50 bin kışlık çadır depremzedelere dağıtılacak. İlk olarak bin 200 çadırının sevkiyatı bugün gerçekleştirildi. Pakistan uçağıyla Adana Şakirpaşa Havalimanına gelen çadırlar, yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmek için hazırlandı. Toplamda gelecek olan 50 bin kışlık çadırın 2 hafta içerisinde deprem bölgelerine gönderilmesi planlanıyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Pakistan uçağından genel görüntüler
-Çadırların uçaktan indirilmesi
-Çadırların taşıyıcılara yüklenmesi
HaberKamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Merkez HaberKamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)
2023-03-12 01:04:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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