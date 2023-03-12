Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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SAİMBEYLİ(Adana),(DHA)-ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe çevresinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 15.31'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana Nuri PİR

2023-03-12 15:57:53



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