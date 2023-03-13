Taksiciyi öldürüp sulama kanalına atan işitme engelli, aracı da 10 bin liraya satmaya çalışmış



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da taksici Servet Tarhan´ı (67) tabancayla öldürüp, cüzdan, cep telefonu ve aracını aldıktan sonra cesedini sulama kanalına attığı belirlenen işitme engelli Abdurrahman Altun (43), operasyonla yakalandı. İfadesinde cüzdanı yaktığını, cep telefonunu da sattığını itiraf eden Altun, bir süre sonra hareret yapan taksiyi ise yoldan geçenlere 10 bin lira karşılığında satmaya çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Altun, tutuklandı.

Olay, 9 Mart'ta Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi´nde meydana geldi. Yoldan geçenler, sulama kanalında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, sulama kanalından cansız bedeni çıkarıp, inceleme başlattı. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin, taksici Servet Tarhan olduğu belirlendi. Parası ve otomobilinin alındığı belirlenen Tarhan´ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU, KROKİ HAZIRLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile ev ve iş yerlerine ait 220 kamera kaydını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada cinayet şüphelisinin Abdurrahman Altun olduğu belirlenirken, cinayet öncesi ve sonrasında kullandığı yolların krokisi hazırlandı. Şüphelinin, Seyhan ilçesi İnönü Caddesi´nde Tarhan´ın taksisine bindiği, olayın yaşandığı adrese yönlendirdiği belirlendi.

EŞYALARINI VE ARACINI GASBETTİ

Hurdacılık yaptığı öğrenilen Altun'un, yanında getirdiği tabancayla Tarhan´ı başından vurduğu; cüzdan, cep telefonu ve otomobilini gasbettikten sonra da bölgeden ayrıldığını belirlendi. Şüphelinin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir araziye otomobili terk halde bırakıp, dolmuşa bindikten sonra Havuzlu Bahçe Mahallesi´ndeki hurda deposunda saklandığı öğrenildi.

ALICI BULAMAYINCA ARACI BIRAKMIŞ

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, işitme engelli olduğu öğrenilen Altun'u, depoya düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin, cinayette kullandığı tabanca da depoda yapılan aramada ele geçirildi. İşaret dili uzmanı aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli, gasbettiği cüzdanı olaydan sonra yaktığı, cep telefonunu da tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti. Şüpheli, otomobil kullanmasını bilmediği, taksinin bir süre ilerledikten sonra hararet yapması üzerine yoldan geçenlere 10 bin liraya satmaya çalıştığı, alıcı bulamayınca da araziye terk ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Altun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-03-13 11:05:28



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