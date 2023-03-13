Adana ve Osmaniye'de deprem sonrası eğitim başladı



Yusuf KANTARLIİbrahim EMÜL/ ADANA, OSMANİYE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adana ile Osmaniye'de, kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitim-öğretim yeniden başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerdeki okullarda tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı. Adana'da 497 bin 852, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci için eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin yeniden başladığı Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi. Seyhan ilçesindeki Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda ise 1060 öğrenciden 467'si, eğitime başladı.

Depremin vurduğu kentlerden Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz ve kent protokolü, eğitimöğretimin başlaması dolayısıyla Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut İlkokulu´nu ziyaret etti. Sınıfları gezen Vali Yılmaz, yeniden eğitime başlayan öğrencilerle sohbet ederek, deprem dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yılmaz, "Biz eğitimin asla ertelenemeyeceğini, eğitimde hiçbir zaman kaybının mümkün olduğunca kaybetmememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. İnşallah eğitimöğretimimizi en iyi şekilde sürdürme gayreti içinde bu çalışmamız devam edecek" dedi.

Vali Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi. Burada, öğretmen ve öğrenciler dahil depremde hayatını kaybedenler için Kur´an okunarak dua edildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI İbrahim EMÜL

2023-03-13 12:35:34



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