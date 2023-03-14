Kadınlar Günü´nde kadın müdür yardımcısına saldırı kamerada



ADANA, (DHA)ADANA´da ilkokulda müdür yardımcısı Medine Aka (51), trafikte tartıştığı Aslı N. ve Süleyman Hünkar K.´nin saldırısına uğradı. Dünya Kadınlar Günü´nde yaşanan saldırının, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde Yeşiloba Mahallesi´nde meydana geldi. Bankaya yürüyen ilkokul müdürü yardımcısı Medine Aka'nın önüne, yolun karşısına geçmek isterken, aniden hafif ticari araç çıktı. Aracın içindeki kişiler ile kısa süre tartışan Aka, yoluna devam etti. İddiaya göre, araçtan inen Aslı N., Medine Aka´ya saldırdı. Ardından sürücü Süleyman Hünkar K. de araçtan inip, Aka´yı darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga, sona erdi. Olayın ardından Medine Aka, polise ihbarda bulundu. Polis merkezine giden iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Medine Aka, Aslı N. ve Süleyman Hünkar K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anının, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Nuri PİR

2023-03-14 14:24:34



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