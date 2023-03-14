Güney Koreli gönüllüler, depremzedeler için Osmaniye'de



Nuri PİRGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)GÜNEY Kore'den Türkiye'ye gelen, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 20 kişilik gönüllü ekip, Osmaniye'de 4 gün yardım faaliyetinde bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'ye yönelik uluslararası yardımlar da sürüyor. Güney Kore'de faaliyet gösteren King's Business isimli sivil toplum kuruluşunun 20 üyesi, uçakla Adana Havalimanı'na geldi. Gıda, ilaç ve çadır getiren gönüllüler, daha sonra Osmaniye'ye hareket etti. Türkiye ile Güney Kore'nin kardeş ülke olduğunu belirten grup sözcüsü Seong Hong, "Hepimiz iş insanıyız. Deprem haberini aldığımız zaman hangi şehre gideceğimizi araştırmaya başladık. Osmaniye Belediyesi desteğe ihtiyaç olduğunu bildirdi. Kuruluşumuzun 400 üyesi var; ne yapabileceklerimizi planladık. Kendi aramızda topladığımız paralar ile insani yardım malzemeleri aldık. Osmaniye'de çadırlar kurup, yemekler yapacağız. Yanımızda 3 doktor ile hemşireler de var. 4 gün boyunca yardım faaliyeti sürdüreceğiz. Acınızı paylaşmak için geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN

2023-03-14 14:36:20



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