Ada, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda öldü

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CEYHAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Ceyhan ilçesinde Ada Liceli (18), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. 01 ALN 902 plakalı otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı´nda Abdulkadirağa Camisi istikametine seyir halindeki Ada Liceli, kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yanında bulunan arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Liceli´nin vücudunun farklı yerlerine 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Liceli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ada Liceli´nin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan CEYHAN,(Adana),(DHA)

2023-03-15 15:11:41



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