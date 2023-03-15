Ada, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda öldü

CEYHAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Ceyhan ilçesinde Ada Liceli (18), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. 01 ALN 902 plakalı otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı´nda Abdulkadirağa Camisi istikametine seyir halindeki Ada Liceli, kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yanında bulunan arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Liceli´nin vücudunun farklı yerlerine 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Liceli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ada Liceli´nin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan CEYHAN,(Adana),(DHA)
2023-03-15 15:11:41
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