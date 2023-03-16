Minibüsü binmeye çalışan yolcuların cep telefonlarını çalan şüpheli, tutuklandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da minibüse binmeye çalışan 3 kişinin cep telefonlarını çalan Mustafa Karaaslan (31), yakalanıp, tutuklandı.
Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi´nde geçen ay durakta minibüse bindikleri sırada cep telefonları çalınan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi oldu. Olaylarla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden Mehmet Karaaslan´ın, yankesicilik yöntemiyle vatandaşların montlarının cebinden, telefonlarını çaldığını belirledi. Adresi belirlenen Karaaslan, polisin operasyonuyla yakalandı.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Karaaslan, cep telefonlarını sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-03-16 10:38:01
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