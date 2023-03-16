Pakistan'dan Türkiye'ye 8 charter seferi ile 9 bin 800 çadır



ADANA,(DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Pakistan'dan Türkiye'ye düzenlenen charter uçuşları ile toplamda 9 bin 800 çadır afet bölgesine ulaştırıldı.

Pakistan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 kente yardım malzemesi gönderiyor. Planlanan 50 bin çadırın Türkiye'ye ulaştırılması için charter uçuşları gerçekleştiriliyor. 11 Mart'tan bu yana 8 sefer ile Türkiye'ye 9 bin 800 çadır teslim edildi. Pakistan'daki fabrikalar, Türkiye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kışa, yangına dayanıklı ve su geçirmez çadırların seri üretimini sağlamak amacıyla tam kapasite çalışıyor.

MERSİN'E 3 GEMİ GELECEK

Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla hava, kara ve demir yolları kullanılıyor. Charter uçuş serisine ek olarak 10 uçak daha Türkiye'ye yardım malzemesi getirdi. Ayrıca İstanbul'a düzenli olarak yapılan Pakistan Havayolları'na (PIA) ait uçakların bel kısmındaki boşluklara yardım malzemeleri yükleniyor. Ayrıca 21 TIR'lık bir konvoy, Şubat ayında Malatya'ya yaklaşık 275 ton yardım malzemesi ulaştırdı. Mart ayının 3'üncü haftasında Mersin'e gelecek 3 gemi de yola çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2023-03-16 12:27:50



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