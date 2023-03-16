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Adana'da 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı

DHA

Adana'da 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı


Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında Adana'da, Cumhurbaşkanlığı ve 28´inci Dönem Milletvekili Seçimi´nin, 9 ilde güvenliğini kapsayan 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi.
İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´nde (GAMER) düzenlenen 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy´un yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, bölge valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve kurum temsilcileri katıldı. Vali Süleyman Elban´ın açılış konuşmasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı ve 28´inci Dönem Milletvekili Seçimi´nde Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye´de alınacak önlemleri anlattı.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU
Seçim döneminin 3 bölüme ayrıldığını aktaran Bakan Yardımcısı Ersoy, bunların kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, oy verme günü güvenliği ve oy sayımının güvenliği olduğunu hatırlattı. Ersoy, "Oy verme günü öncesi tedbirlerimiz, miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar ve sahur gibi programlarda alacağımız tedbirleri kapsayacaktır. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini veya dijital seçim çalışmalarını da engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır. Dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz; birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken, bir üçüncü göz kullanalım. Yani alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimler oluşturalım. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş dağıtmasına izin vermeyelim. Takdir edersiniz ki bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor. Mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollanmasına gönlümüz razı gelmiyor. Çocuklarımızı da riske etmeyelim" dedi.
601 BİN 251 PERSONEL GÖREV YAPACAK
Bakan Yardımcısı Ersoy, seçim günü 601 bin 251 personelin görev başında olacağını belirterek, "Seçim sürecinde kolluk birimlerimizde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacaktır. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla, helikopter, İHA/İKU, uçak, drone, gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muhabere araçlarımız ve TOMA'larımız da göreve hazır edileceklerdir. GAMER merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreçte yer alacaklardır. Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacaklardır. Özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personelimize mutlaka hizmet içi eğitim verilecektir. Ayrıca merkezde ve valiliklerimizde alınan seçim güvenlik tedbirleri hususunda basınımıza sürekli olarak bilgilendirmeler yapılacaktır. Seçim günü, üzerinde silah bulunan kişilerin seçim sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Aynı şekilde üzerinde propaganda etkisi olan rozet, amblem bulunduran kişilerin de sandık mahalline girmelerine, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de müsaade edilmeyecektir. Güvenlik kameraları ve aydınlatma konusu hassasiyet göstereceğimiz konuların en önemlilerindendir. Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına; sandık kurullarının olduğu, oy torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır" diye konuştu.
'BİZİM İÇİN SEÇİM, TEK KELİMEYLE HUKUKTUR'
Seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusunun, Türk demokrasisinin en başarılı olduğu konulardan birisi olduğunu aktaran Ersoy, şunları söyledi:
"Bizim için seçim bir tek kelimeyle ifade edilecek olursa hukuktur ve hiçbir şekilde eksikliğinin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Biz merkezden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile sürekli istişarede olacağız ve gelen tüm genelgeleri, tebliğleri teker teker sizlere aktaracağız. 'Ben çok biliyorum', 'Ben bu işleri çok yaptım' dediğiniz an, yanılgıya düşeceğiniz andır. Onun için gerek seçim kanunu gerek YSK'nın bu konuda ortaya koymuş olduğu tebliğ ve yorumların, talimatların tamamı bizatihi arkadaşlarımız tarafından, gerek valilerimiz gerek güvenlik birimlerimiz tarafından bilinmeli ve yenilikler takip edilmelidir. Gerek vatandaşlarımız gerekse ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratiğe sahiptir. Geçmiş seçimlerde İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Gerek kolluk birimlerimiz gerekse idari birimlerimizle hem kampanya döneminde hem de seçim günü akşamına kadar, bakanlığımız, özgür ifade ortamını ve seçim güvenliğini temin etme hususunda ülkenin her köşesinde başarılı olmuştur. İnşallah bu başarıyı 14 Mayıs´ta bütün arkadaşlarımızla birlikte tekrarlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Yine inanıyoruz ki vatandaşlarımız, huzur içinde, kardeşlik içinde sandığa gidecekler, iradelerini sandığa yansıtacaklar ve bir bayram havası içinde geçecek olan bu seçim döneminin sonunda kazanan, her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve asil milletimiz olacaktır."
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK
2023-03-16 19:46:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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