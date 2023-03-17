Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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MERSİN, (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan Kandilli Rahasthanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adana MERSİN, (DHA)

2023-03-16 23:31:13



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