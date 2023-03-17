Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı

Anıl ATARGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da telefonla aradığı kişileri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe aldırma vaadiyle dolandıran Selver B. (27), operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selver B.´nin cep telefonuyla aradığı kişileri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, iş aldırma vaadiyle dolandırdığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin, bu yöntemle 8 kişiyi dolandırıp, paralarını aldığı belirlendi. Polis, Ceyhan ilçesindeki adresine yapılan baskınla Selver B.´yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Selver B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-03-17 09:25:40
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