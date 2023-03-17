Ayakkabılarından anahtar görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu çıktı

Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin ayakkabılarının içine gizlenmiş otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi´nde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, F.T. ve B.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, ayakkabılarının içine gizlenmiş otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi, 142 gram sentetik kannabinoid, 4,27 gram metamfetamin, 6,84 gram toz esrar, özel reçeteye tabi 3 hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.T. tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK
2023-03-17 09:51:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.