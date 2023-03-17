Uyuşturucuyu arı kovanlarına gizlemişler

Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR´da yapılan aramada, boş arı kovanlarının ayak kısmındaki ahşap parçaların arasına gizlenmiş silikon tüplerin içerisinde 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda ilerleyen TIR´ı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, narkotik köpeği `Hulk´ ile araçta arama yaptı. Hulk´un TIR´ın dorsesindeki boş arı kovanlarına tepki vermesi üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. Kovanların ayaklarını matkap yardımıyla söken ekipler, ahşap parçaların arasına gizlenmiş silikon tüplerin içerisinde 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirdi. TIR şoförü Mehmet Ö. (57) ile yanındaki Azad A. (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-03-17 10:02:37
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