"Türkiye'nin yüzde 100'üne yayılmak istiyoruz"

Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler



ADANA, (DHA) ESMA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut, Türkiye'nin yüzde 100'ünü kapsayacak şekilde bayi sayılarını ve şirket istihdamını arttırarak ihracat birimlerini büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Aykut, "Yapacağımız yatırımlar ve ihracat birimimizin büyümesiyle birlikte yurt dışında geniş kapsamlı ülkelere yayılmak istiyoruz" dedi.Gıda sektöründe 30 markanın 600 çeşit ürününün distribütörlüğünün yapıldığı Esma Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 bini aşkın bayiyle hizmet verdiklerini ifade etti. Türkiye'nin yüzde 100'ünü kapsayacak şekilde bayi sayılarını ve istihdamı arttırarak ihracat birimlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Aykut, "Daha önce inşaat sektöründe 7 projemizi gerçekleştirdik. 3 farklı projeye de imza atmaya hazırlanıyoruz. Yapacağımız yatırımlar ve ihracat birimimizin büyümesiyle birlikte yurt dışında geniş kapsamlı ülkelere yayılmak istiyoruz" diye konuştu. "EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ"Aykut, şirketlerindeki 45 çalışana sınıf oluşturup, lise diploması alma imkanı sağladıklarını belirterek, "Şirket içi eğitimlerimizin yanı sıra çalışanların bireysel eğitimlerini de önemsiyoruz. Ayrıca zor günlerde deprem bölgesine öncelikle su, temel gıda ve içecek yardımlarını TIR'larla ulaştırdık. 500 aile bu yardımlardan faydalandı" ifadelerini kullandı.

DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez DHA

2023-03-17 15:58:57



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