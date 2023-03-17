Japonya'dan gönderilen yardım uçağı Adana'ya iniş yaptı



Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)JAPONYA´dan, içerisinde yaklaşık 25 ton ağırlığında çadır ve insani yardım malzemesiyle havalanan uçak, Adana´daki İncirlik 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´na iniş yaptı. Devamında sevk edilecek 3 uçak ile birlikte yaklaşık 75 ton malzeme, deprem bölgelerine gönderilecek.

Kahramanmaraş´ta 6 Şubat´ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen illere, yurt içi ve yurt dışından yardımlar sürüyor. Gelen yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ulaştırılması için lojistik merkeze dönüştürülen Adana İncirlik 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´na gün içinde farklı ülkelerden yardım malzemesi veya yardım ekibi taşıyan onlarca uçak iniş yapıyor. Bugün öğle saatlerinde de Japonya´dan kalkan ve içerisinde yaklaşık 25 ton ağırlığında çadır ve insani yardım malzemesi bulunan uçak üsse iniş yaptı. Uçağı getiren Japon kafilesini Japonya´nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro karşıladı.

`DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ´

Uçak indikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kazuhiro, NATO´nun Yardım Malzemeleri Temini Projesi´ne iştirak ederek depremzedelere insani yardım malzemesi getirdiklerini anlattı. Kazuhiro, 3 sevkiyat daha yapacaklarını anlattı. NATO ve Türkiye koordinasyonuyla bu malzemelerin depremzedelere ulaştırılacağını dile getiren Kazuhiro, "11 Mart 2011´de büyük Japonya depremi meydana geldi. O depremlerin akabinde Türk AFAD kurtarma ekibi 1 ay boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdürdü. Biz bunu asla unutmayacağız. Aramızda var olan kader dostluğumuza dayanarak kesintisiz bir şekilde desteğimizi sürdürüyoruz. Depremin akabinde Japon ekibi, uluslararası acil kurtarma ekibini görevlendirdi. 73 üyeden oluşan arama kurtarma ekibinin dönüşünü beklemeden hükümetimiz uluslararası acil yardım sağlık ekibini de görevlendirdi ve toplam 181 üyeden oluşan sağlık ekibimiz 2 bin kişiyi tedavi etti. Üstelik yapı, sismoloji, izolasyon ve depreme dayanıklılık gibi alanların uzmanlarından oluşan uzman ekip de görevlendirdik ve kendileri afet bölgesinde yapılanma sürecine tavsiyelerde bulunmak için 10 günlük çalışma yaptı. Başbakanımız Japonya Başbakanı Kishida Fumio tarafından 8,5 milyon dolarlık acil insani yardım teklifinde bulunuldu. Bundan böyle de afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Can ÇELİK

2023-03-17 17:07:52



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