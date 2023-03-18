Adana'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı CeyhanKadirli Karayolu Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi. Beyazıt E. yönetimindeki 80 ADB 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Beyazıt E. ile otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan CEYHAN (Adana), (DHA)

2023-03-18 02:18:26



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