Adana Demirspor - Antalyaspor: 2-0

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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç ÖzbirSvensson, Semih Güler, Mert Çetin, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye (Dk.90+2 Morel), Yusuf Sarı (Dk.72 Gökhan İnler), Emre Akbaba, Akintola (Dk.86 Gulbrandsen), Cherif Ndiaye (Dk.72 Onyekuru)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: HeltonFloranus (Dk.46 Nakajima), Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural (Dk.86 Cemali Sertel), Bünyamin Balcı (Dk.72 Ghacha), Ufuk Akyol, Ndao (Dk.61 Ömer Toprak) , Fredy (Dk.61 Bertuğ Yıldırım), Larsson, Haji Wright

GOLLER: Dk. 33 Emre Akbaba, Dk. 45+2 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Mert Çetin (Adana Demirspor), Veysel Sarı, Ömer Toprak (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor´u ilk devrede bulduğu gollerle 2-0 yendi.

23´üncü dakikada Adana Demirspor defansının kısa kalan geri pasında araya girmek için hareketlenen Wright'tan önce kaleci Ertaç ceza sahası dışına çıkarak topu uzaklaştırdı.

26´ıncı dakikada Antalyaspor atağında orta sahada topla buluşan Wright, metrelerce ilerledikten sonra ceza sahası yayından şutunu attı. Top kaleci Ertaç´ta kaldı.

29´uncu dakikada Adana Demirspor kontra atağında solda topla buluşan Akintola, bekletmeden ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye´yi gördü. Ndiaye´nin şutunda top kaleciden döndü ve ardından Antalyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

33´üncü dakikada Adana Demirspor´un soldan başlattığı kontra atakta Emre topu rakip ceza sahasına taşıdı. Emre´nin pasında topla buluşan Yusuf gelişine şut attı. Savunmaya çarpan top Emre´nin önünde kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0

45+2´nci dakikada Adana Demirspor atağında topu rakip ceza sahası yakınına taşıyan Akintola sağdaki Yusuf´u gördü. Topu soluna çeken Yusuf´un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp Cherif Ndiaye´nin önünde kaldı. Cherif Ndiaye´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 2-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

54´üncü dakikada Adana Demirspor atağında topla ilerleyen Yusuf, rakip ceza sahası yayından şutunu attı. Bu şutta kaleci Helton, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

55´inci dakikada Adana Demirspor´un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki karambolde Veysel, Cherif Ndiaye´yi yere düşürdü. Pozisyon sonrası VAR´a giden hakem, penaltı noktasını gösterdi.

58´inci dakikada Adana Demirspor´da Cherif Ndiaye´nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Helton topu sol köşeden çıkardı.

70´inci dakikada Antalyaspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta gelen ortaya ceza sahasındaki Güray gelişine vurdu. Top kaleci Ertaç´ta kaldı.

86´ncı dakikada Adana Demirspor atağında Emre´nin orta sahadan pasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunu attı. Top auta gitti.

90+6'ncı dakikada Antalyaspor atağında Larsson'un ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor´un 2-0´lık galibiyetiyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-03-18 18:10:30



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