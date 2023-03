Adana Demirspor - Antalyaspor maçının ardından

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 26´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor´u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ilk 25 dakikasında dengeli bir oyun oynandığını daha sonra kontra atak yediklerini ve bunun takımı adına bir itiş gücü olduğunu söyledi. Montella, "O itiş gücüyle sonraki 5 dakikada 3 tane net pozisyon bulduk. Bu konuda biraz daha fazla gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yarıda maçı daha önce de kapatabilirdik. Aslında rakip zorlamaya başladığında bile iki tane forvetle biz hiç zorlanmadık, kapatmaya iyi bir şekilde devam ettik ama o sırada rakip o kadar dengesizdi ki yine pozisyonlar bulduk. Çok net pozisyonlar bulduk ve tekrar ediyorum bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Çünkü daha öncesinde maçı bitirebilirdik. Genel olarak galibiyetten çok memnunum. Çünkü gol yemeden kapattık. Bu da çok önemliydi bizim için" dedi.

Depremden sonra taraftarlarla buluşmanın önemine de değinen Montella, "Taraftarlarımızla buluşmak çok önemliydi. Ve onlara özellikle bu maçla beraber bir sevinç hediye etmek çok önemliydi. O yüzden galibiyetin anlamı biraz daha fazla büyüyor bizim için." diye konuştu.

GROENENDİJK: TAKIMIN KAFA YAPISINI DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise bir deplasman maçından daha üzgün ayrıldıklarını belirterek "Mücadele var, istek var, azim var. Ancak çok basit goller yiyip sonunda alınan iki sıfırlık yenilgi de var. Maalesef bu başımıza ilk defa gelmiyor. Sezon boyunca birçok tekrarını izledik. Teknik ekip olarak oyuncu grubuna şöyle bir telkinimiz olacak. Takımın kafa yapısını değiştirmek gerekiyor. Özellikle deplasmanda, bu tür zorlu maçlarda. Performanstaki, inançtaki, konsantrasyondaki o son yüzde 10´luk eksilmeden bahsediyorum. Bu eksiklikten dolayı bazı şeyleri tam yapamıyoruz. Sonucunda basit goller yiyoruz. Reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz. Devre arasından Beşiktaş´tan gelen Emrecan'ın kafa yapısını ve oyun duruşunu incelediğimizde 90 dakika boyunca her zaman yüzde yüze yakın olduğunu gördük. Başka takımdan gelen oyuncu bunu başarıyorsa bizim takımdaki oyuncularda neden eksik. Aslında bunu sorgulamamız gerekiyor. Hafta içinde konuşacağız. Maça gelecek olursak vasat oynamadık. Kötü mü oynadık, hayır bence kötü oynamadık. Ancak çok basit kaybettik" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella´nın açıklamaları

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk´in açıklamaları

