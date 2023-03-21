Hatay´da ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyorlar



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da yaşayan hayvansever Devran Naz ve ekibi, depremin ilk gününden itibaren büyük yıkımın yaşandığı Hatay´a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Sosyal medyadan ağır hasarlı binalarda evcil hayvan kaldığı yönünde ihbarlar alan Naz, bu binalara girip, mahsur kalan hayvanları kurtararak sahiplerine teslim etti. Yaklaşık 100 evcil kedi ve köpeği sahibine teslim ettiğini belirten Devran Naz, "Hayvanları sahipleriyle buluşturduğumuzdaki mutluluk bizi daha çok motive ediyor" dedi.

Avustralya´dan 6 yıl önce Türkiye´ye gelerek memleketi Adana´ya yerleşen, çiftçilik ve müteahhitlik yapan Devran Naz, tamamen ücretsiz olarak kurduğu veteriner kliniğinde de sokak hayvanlarının bakımını yapıyor. Tedavi ve mama masraflarını üstlenen ve 2 veteriner hekim çalıştıran Naz, ayrıca binasının çatısına engelli sokak hayvanları için bir de barınak kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay´a giden Naz ve gönüllü ekibi, ilk 10 gün arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kendisine ait tüm araçları da deprem bölgesine gönderen Naz, bunları hastane ulaşımı için kullandırdı.

AĞIR HASARLI BİNALARA GİRİP HAYVAN KURTARIYORLAR

10´uncu günün ardından hem sosyal medyadan hem de açılan ilanlar yardımıyla çok sayıda kedi ve köpeğin ağır hasarlı binalarda olduğunu öğrenen Naz, onları kurtarmak için harekete geçti. Adana´da bulunan veteriner kliniğinden hem ilaç hem de malzeme takviyesi yapan Naz, ev sahiplerinin isteği doğrultusunda ağır hasarlı binalara girerek kedi ve köpekleri çıkarıp sahiplerine teslim etmeye başladı.

`HALA GELEN İHBARLAR VAR´

Doğma büyüme Avusturalyalı olduğunu ve daha önce hiç depreme şahit olmadığı için büyük korku yaşadığını anlatan Naz, "Veteriner hekimlerimizin gözetiminde enkaza girmeye başladık. İngiltere´den bir ekip de bize katıldı. Onlarla birlikte aldığımız ihbarlarla hayvanları kurtarmaya başladık. Hala gelen ihbarlar var, Hatay´a gidiyoruz kedi ve köpekleri evlerden çıkartıyoruz. Hayvanları sahipleriyle buluşturduğumuzdaki mutluluk bizi daha çok motive ediyor" ifadelerini kullandı.

`100´E YAKIN KEDİ VE KÖPEK KURTARDIK'

Evlere bilinçli ve koruyucu ekipmanlarla girdiğini söyleyen Naz, "Artık korkumuz kalmadı. Çünkü o binalarda canlarımız var. Binaların hepsinde yıkım kararı var. O yüzden o binalara girmek zorundayız. Ev sahipleri bize ulaştığında anahtarlarını veriyorlar. Çoğu zaman da anahtarlar olmadığı için kapıları ev sahiplerinin gözetiminde kırıp girmek zorunda kalıyoruz. Bu zaman zarfında 100´e yakın kedi ve köpek kurtardık. Bize katılan ekibimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-03-21 10:09:43



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