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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızlığından aranıyordu, klima çalarken yakalandı

DHA

Motosiklet hırsızlığından aranıyordu, klima çalarken yakalandı


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da motosiklet hırsızlığı suçundan aranan Suriye uyruklu Omar El İbrahim (38), baz istasyonundan klima çalarken suçüstü yakalandı. Sorgusunda görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne süren İbrahim, tutuklandı.
Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde 9 Ocak günü, Omar El İbrahim´in bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan motosikleti, kilidini kırarak çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ziyapaşa Mahallesi´nde geçen günlerde devriye gezen polis ekipleri, bir baz istasyonunda bulunan klimayı sökmeye çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin motosiklet hırsızlığından aranan Omar El İbrahim olduğu tespit edildi.
Emniyetteki sorgusunda güvenlik kamerasındaki hırsızlık yapan kişinin kendisi olmadığını öne süren İbrahim, "Bana benziyor ama görüntüdeki kişi ben değilim" diyerek kendini savundu. İbrahim, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-03-21 10:24:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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