Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası



Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, gürültülü egzoz kullandığı belirlenen 21 araç trafikten men edilip, sürücülerine 4 bin 64'er lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gürültülü egzoz kullanıp çevreyi rahatsız eden sürücülerin belirlenmesi için şehrin bulvarlarında 1 hafta önce uygulama başlattı. Uygulamada 1 haftada, 21 gürültülü egzoz kullanan aracı tespit eden polis, bu araçların sürücülerine 4 bin 64'er lira ceza uyguladı. Polis, ayrıca 21 aracı trafikten men etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-03-21 15:55:01



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