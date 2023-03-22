45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (1)

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Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Soylu, 212 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. (DHA)

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DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2023-03-22 08:17:57



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