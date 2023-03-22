45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (2)- Yeniden



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 45´inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Soylu, emniyet ve jandarma güçlerinden 2 bin 218 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 212 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Uyuşturucu satıcıları ve imal edenlere yönelik ilki 6 ay önce Adana'da gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 45'incisi yine Adana'da yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personel katıldı. Operasyonda hava araçları ve özel eğitimli 30 narkotik köpeği de kullanıldı.

Operasyonun ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasında açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Soylu, 224 hedef şüphelinin 212'sinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, "Depremin 45'inci gününde Adana'da 45'inci Kökünü Kurutma Operasyonu'nu hem İl Emniyet Müdürlüğümüz, hem İl Jandarma Komutanlığımız, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte gerçekleştirdiler. Bundan 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim tarihinde yine bir Kökünü Kurutma operasyonu yapmıştık. O başarılı operasyonda evlatlarımız, yine Adana'da uyuşturucu satan, uyuşturucu satışını koordine eden, imalatını, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. Şimdi de o tarihten itibaren yine İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız durmadılar. Tam 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar ve 6 ay boyunca gerek teknik takip gerek izleme gerekse diğer hukukun el verdiği unsurlar çerçevesinde uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koydular" dedi.

2 BİN 218 PERSONEL KATILDI

Bugün saat 05.00'te tam ezanlar okunduğu vakitte ekiplerin operasyon için harekete geçtiğini aktaran Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok zor olan bu operasyonlarda herhangi bir şekilde burunları kanamadan operasyonu başarı ile tamamladılar. Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı. Bu 224 şüpheli hedefin 212'sini gözaltına aldılar. Toplam 2 bin 218 personel hem emniyet hem de jandarma, hava araçları, aynı zamanda 30 dedektör köpek ile birlikte gerçekleştirilen bu operasyonu başarı ile tamamladılar ve yakalanan şüphelileri adalete teslim ettiler. Zor günler yaşadığımız bu dönemlerde deprem dolayısıyla bu büyük afet ve bu büyük imtihan sürecinde devlet kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından hiçbir görevini ihmal etmemektedir. Milletimizin bizden beklediği bu zor dönemde devletin bütün asli unsurlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Terörle mücadeleden uyuşturucuya, kaçak göç ile mücadeleden asayişe kadar bütün görevlerini özellikle devlet aksaksız ve eksiksiz yerine getirmektedir. Milletimiz buna inansın, itimat etsin."

`MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK´

Gece Hatay'da, sabah Malatya'da, gece Kahramanmaraş'ta ve bu sabah da erkenden de Adana'ya geldiklerini aktaran Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır hazırlanan bu operasyonun da arkadaşlarla birlikte başlatılmasını sağladık. Onun için uyuşturucu ile her ne şekilde, her ne durumda olursak olalım mücadelemiz devam edecek. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeledeki hem millete olan sorumluluğumuzu hem bu mücadeleyi başarı ile bitirme inancımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu illetine teslim etmeyeceğiz. Hem milletimizin Türk polis teşkilatına hem milletimizin Türk jandarma teşkilatına güvenmesini, itimat etmesini bir kez daha istiyor ve diliyoruz. Bize bu konuda destek olan gerek evlatlarını sürekli kontrol ederek gerek ihbarlarda bulunarak, gerekse de devletimizle birlikte hareket ederek, gerekse devletimize itimat ederek, inanarak ve aynı zamanda da evlatlarımıza dua ederek destek olan aziz milletimize hem teşekkür ediyoruz, hem de sorumluluklarımızı bildiğimizi bir kez daha kendilerine ifade etmek istiyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İl Jandarma Komutanlığımızı, Valiliğimizi ve aynı zamanda bu koordinasyonu sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nı tebrik ediyorum. İnşallah bu operasyonlar devam edecek. Bu ikinci gelişimiz. Uyuşturucunun kökünü kurutmak için 2 bin defa da olsa Adana'ya geleceğiz. Elimiz kanda da olsa, elimiz başka bir sürecin içerisinde bir uğraş ile de olsa bu mücadelemiz devam edecektir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2023-03-22 09:20:52



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