45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (2)- Yeniden

DHA

45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (2)- Yeniden


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 45´inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Soylu, emniyet ve jandarma güçlerinden 2 bin 218 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 212 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Uyuşturucu satıcıları ve imal edenlere yönelik ilki 6 ay önce Adana'da gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 45'incisi yine Adana'da yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personel katıldı. Operasyonda hava araçları ve özel eğitimli 30 narkotik köpeği de kullanıldı.
Operasyonun ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasında açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Soylu, 224 hedef şüphelinin 212'sinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, "Depremin 45'inci gününde Adana'da 45'inci Kökünü Kurutma Operasyonu'nu hem İl Emniyet Müdürlüğümüz, hem İl Jandarma Komutanlığımız, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte gerçekleştirdiler. Bundan 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim tarihinde yine bir Kökünü Kurutma operasyonu yapmıştık. O başarılı operasyonda evlatlarımız, yine Adana'da uyuşturucu satan, uyuşturucu satışını koordine eden, imalatını, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. Şimdi de o tarihten itibaren yine İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız durmadılar. Tam 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar ve 6 ay boyunca gerek teknik takip gerek izleme gerekse diğer hukukun el verdiği unsurlar çerçevesinde uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koydular" dedi.
2 BİN 218 PERSONEL KATILDI
Bugün saat 05.00'te tam ezanlar okunduğu vakitte ekiplerin operasyon için harekete geçtiğini aktaran Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"Çok zor olan bu operasyonlarda herhangi bir şekilde burunları kanamadan operasyonu başarı ile tamamladılar. Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı. Bu 224 şüpheli hedefin 212'sini gözaltına aldılar. Toplam 2 bin 218 personel hem emniyet hem de jandarma, hava araçları, aynı zamanda 30 dedektör köpek ile birlikte gerçekleştirilen bu operasyonu başarı ile tamamladılar ve yakalanan şüphelileri adalete teslim ettiler. Zor günler yaşadığımız bu dönemlerde deprem dolayısıyla bu büyük afet ve bu büyük imtihan sürecinde devlet kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından hiçbir görevini ihmal etmemektedir. Milletimizin bizden beklediği bu zor dönemde devletin bütün asli unsurlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Terörle mücadeleden uyuşturucuya, kaçak göç ile mücadeleden asayişe kadar bütün görevlerini özellikle devlet aksaksız ve eksiksiz yerine getirmektedir. Milletimiz buna inansın, itimat etsin." 
`MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK´
Gece Hatay'da, sabah Malatya'da, gece Kahramanmaraş'ta ve bu sabah da erkenden de Adana'ya geldiklerini aktaran Bakan Soylu, şöyle konuştu: 
"Uzun zamandır hazırlanan bu operasyonun da arkadaşlarla birlikte başlatılmasını sağladık. Onun için uyuşturucu ile her ne şekilde, her ne durumda olursak olalım mücadelemiz devam edecek. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeledeki hem millete olan sorumluluğumuzu hem bu mücadeleyi başarı ile bitirme inancımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu illetine teslim etmeyeceğiz. Hem milletimizin Türk polis teşkilatına hem milletimizin Türk jandarma teşkilatına güvenmesini, itimat etmesini bir kez daha istiyor ve diliyoruz. Bize bu konuda destek olan gerek evlatlarını sürekli kontrol ederek gerek ihbarlarda bulunarak, gerekse de devletimizle birlikte hareket ederek, gerekse devletimize itimat ederek, inanarak ve aynı zamanda da evlatlarımıza dua ederek destek olan aziz milletimize hem teşekkür ediyoruz, hem de sorumluluklarımızı bildiğimizi bir kez daha kendilerine ifade etmek istiyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İl Jandarma Komutanlığımızı, Valiliğimizi ve aynı zamanda bu koordinasyonu sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nı tebrik ediyorum. İnşallah bu operasyonlar devam edecek. Bu ikinci gelişimiz. Uyuşturucunun kökünü kurutmak için 2 bin defa da olsa Adana'ya geleceğiz. Elimiz kanda da olsa, elimiz başka bir sürecin içerisinde bir uğraş ile de olsa bu mücadelemiz devam edecektir."  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2023-03-22 09:20:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da "Kökünü Kurutma ...
45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı (1)
YEREL HABERLER 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı ...
Adana'da minibüs ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da minibüs ile motosikletin çarpışması kameraya ...
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Adana'da belediye binası önünde silahlı şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da belediye binası önünde silahlı şüpheli ...
Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası
YEREL HABERLER Adana'da 21 araç sürücüsüne 'egzoz' cezası
Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
Adana'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli olarak açılacak
YEREL HABERLER Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli ...
Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na takımından ayrı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na ...
Adana'da okul önünde uyuşturucu satan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da okul önünde uyuşturucu satan sanığa 15 yıla ...
Motosiklet hırsızlığından aranıyordu, klima çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığından aranıyordu, klima çalarken ...
Hatay´da ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyorlar
YEREL HABERLER Hatay´da ağır hasarlı binalara girerek evcil ...
Adana'da motosiklet hırsızlığından aranan zanlı klima çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da motosiklet hırsızlığından aranan zanlı klima ...
Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 8 kişi ...
Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama
YEREL HABERLER Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 ...
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına şehitlik unvanı
YEREL HABERLER Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına ...
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin ...
Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı"na dava
YEREL HABERLER Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan ...
Bakan Kirişci, Orman Kanunu'na ilişkin düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Orman Kanunu'na ilişkin düzenlemenin ...
Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidi, depremden sonra binaya bakmaya gitmiş
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidi, depremden ...
Adana'da kemikli et fiyatı 160 TL'ye sabitlendi
YEREL HABERLER Adana'da kemikli et fiyatı 160 TL'ye sabitlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.