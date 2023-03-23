Adana'da 212 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kamerada

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Adana'da 45'incisi gerçekleştirilen 212 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun görüntüleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bizzat katıldığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' dün şafak vakti yapıldı. Operasyonda, söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personelin yer aldığı operasyonda özel harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Operasyonda hava araçları ve özel eğitimli 30 narkotik köpeği de kullanıldı. Yapılan baskınlarda 212 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ekiplerin bölgede yaptıkları çalışmalar görüntüye yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-03-23 11:01:50



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