Kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletli Adem Bolat´a (49) çarptı. Ağır yaralanan Bolat hastaneye kaldırılırken, olan bitenden habersiz olan kamyon şoförü, yoluna devam etti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında AdanaKozan kara yolunda meydana geldi. Bisikletiyle sanayiden ilçe merkezine doğru giden Adem Bolat´a, arkasından gelen kamyonun açık olan kasa kapağı çarptı. Bolat kanlar içinde yere yığılırken, yaşananlardan habersiz kamyon şoförü yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Adem Bolat Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polis kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-03-24 13:11:46



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