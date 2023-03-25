Adana'da, AK Parti'den temayül yoklaması



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)AK Parti, Adana'da 28´inci dönem milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunan 115 kişi için elektronik temayül yoklaması yaptı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen temayül yoklamasına AK Parti ArGe ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen ile İl Başkanı Mehmet Ay ve çok sayıda partili katıldı. Sabah saatlerinde başlayan temayül yoklamasında milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunan 115 aday adayı için il ve ilçelerin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimleri, mahalle başkanları, meclis üyeleri olmak üzere toplam 2 bin 100 kişinin oy kullanması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-03-25 12:01:59



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