Tarihi kalenin surunun yakınında erkek cesedi bulundu

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´da, Kozan Kalesi´nin dışında, sur yakınında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Kozan ilçesindeki öğle saatlerinde tarihi kalenin çevresinde dolaşan kişiler, sur dibinde hareketsiz yatan erkeği görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini saptadı. Savcının ve polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-03-25 16:50:51



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