Tarihi kalenin surunun yakınında erkek cesedi bulundu (2)

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Tarihi Kozan Kalesi´nin dışında, sur yakınında bulunan erkek cesedinin Şahin Ulaş´a (50) ait olduğu belirlendi. Ulaş'ın psikolojik sorunlarının olduğu ve ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-03-25 18:14:32



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