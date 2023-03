Prof. Dr. Çağatay'dan hasarlı köprü uyarısı; 'Komple çökebilir'

Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsünde yaptığı incelemede kirişlerin ağır hasarlı olduğunu gördüğünü belirterek, "Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Şu anda depremsiz hali bile can güvenliği açısından risk taşıyor. Onarım ve güçlendirme mümkün değil gibi görünüyor. Bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yenisinin yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Köprü bu haliyle komple de çökebilir " dedi.

Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsü kirişlerindeki hasar dikkat çekti. Köprü kirişlerinin betonundan ayrılmış açıkta görülen demirleri, kopan kabloları ve dökülen beton parçaları korkutan bir görüntü sergiliyor. Üzerinden ağır araçların geçtiği köprünün hasar gören kirişlerin altından geçen yola da güvenlik amaçlı dubalar yerleştirildi.

KÖPRÜYÜ TAŞIYAN KABLOLARDA KIRILMALAR VAR

Otoyol bağlantı köprüsünde inceleme yapan ÇÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, yüksek tonajlı bir aracın çarpması sonucu köprü kirişlerinin ağır hasar almış olduğunu söyledi. Köprünün kirişlerinde bulunan kabloların da kırıldığını, "Bu ön gerilmeli kirişler otoyol köprülerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu, içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu, yedi telli kabloların bulunduğu bir sistem. Ancak burada köprüyü taşıyan kablolarda çok büyük gerilmeler var ve birkaçının da kırılmış olduğu görülüyor. Köprünün üzerinden ağır vasıtalar da geçiyor. Dolayısıyla bu haliyle kullanılmasında büyük bir risk var" diye konuştu.

DONATILARDAKİ KIRIK BETONLAR ARAÇLARA DÜŞEBİLİR

Bu tür köprülerde C30 ve üzerinde yüksek mukavemetli betonlar kullanıldığını ancak bu köprüde çarpma etkisiyle betonun gövde kısmının parçalandığını vurgulayan Prof. Dr. İsmail Çağatay, "Kirişlerdeki donatıların arasında bir miktar beton var ama onlar köprünün altından geçen araçların üzerine de düşebilir. Köprü bu haliyle komple de çökebilir. Kiriş elemanları çökebilir. Çünkü yan yana kiriş elemanları birleştirilerek köprü oluşturuluyor. Deprem riski her zaman var. Ama bu köprünün şu anda depremsiz hali bile riskli. Bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Mevcut hali can güvenliği açısından son derece tehlikeli" dedi.

GÜÇLENDİRME MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR, DEĞİŞTİRİLMELİ

Bir an önce köprü kirişlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağatay, "Aslında onarım ve güçlendirme de mümkün değil gibi görünüyor. Dolayısıyla bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yeniden kiriş yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Burada gördüğümüz kirişler I kesitli kirişlerdir. Amerika'da standart tipte köprü kiriş kesitleri kullanılıyor. Ülkemizde de bu uygulanırsa köprülerin hızlı bir şekilde kirişlerini üretmek ve yerine monte etmek mümkün olabilir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-03-26 09:36:14



