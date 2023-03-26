Gökhan Göktürk, Adana Demirspor'daki görevinden ayrıldı



ADANA, (DHA) Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un sportif direktörlüğünü yürüten Gökhan Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Göktürk, paylaşımında "Çok değerli Adana Demirspor ailesi, bugün itibariyle 4 yıldır görev aldığım bu büyük ve güzel camiadan kendi isteğimle ayrılıyorum. Çok değerli Murat Sancak başkanımıza, Metin ağabeyime, Halil kardeşime, kulüp yöneticilerimize, bu süre içinde çalıştığım teknik direktörlerimize, tüm futbolcu kardeşlerimize, alt yapı emekçilerimize, çok değerli kulüp personelimize ve stadyumda olsun, sokaklarda olsun gördüğüm en iyi ve en güzel ve en cefakar taraftarlarımıza ve arma sevdalılarına teşekkür ederim. Çoğu zaman çok güzel, ara sıra da çok zor günler geçirdik. Çok iyi arkadaşlar, ağabeyler, ablalar ve kardeşler edindim, ekmeğimi ve eşimi bu güzel şehirde kazandım. Bazen misyonunu tamamlaman gerekir. İşte o zaman geldi ve çattı. Unutmadan; kariyerimde her zaman gururla bahsedeceğim ve 'Bu güzel kulübün sportif direktörlüğünü yaptım' diyebileceğim. Hatırlatmakta fayda var; ben sadece diğer iş arkadaşlarım gibi bir kulüp çalışanıyım, bizler gelip geçiciyiz. Kulübümüz baki. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Adana Demirspor Kulübü de sosyal medya hesabından "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden Sportif Direktörümüz Gökhan Göktürk'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder; yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz" notuyla paylaşımda bulundu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2023-03-26 22:01:12



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