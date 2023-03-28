Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri

DHA

Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri


Gökhan KESKİNCİEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DEPREM felaketinde 7 üyesinin hayatını kaybettiği Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verdi. Konserde hayatını kaybeden koro üyeleri, sahnenin önüne konulan 7 mum ile temsil edildi. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 2007'de kurulan ve kadrosunda farklı dil, din ve etnik kökenden birçok amatör sanatçıyı barındıran Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 üyesi de hayatını kaybetti. Koronun birçok üyesi de enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem felaketinin ardından çeşitli kentlere dağılan koro üyeleri, Adana'da bir araya geldi. Koro, Adana Büyükşehir Belediyesi koordinesinde çeşitli sivil toplum kuruluşların da desteğiyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde 'Seyhan'dan Asi'ye el birliğiyle' mesajının verildiği dayanışma konserinde sahne aldı. 
'ADANA'NIN MR'INI ÇEKİYORUZ'
Depremde hayatını kaybeden on binlerce vatandaş için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'daki depremin de hafif bir deprem olmadığını ancak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'daki boyutu görünce acılarını unuttuklarını söyledi. Adana'da depremin 5'inci gününde hafriyatı bitirip, ekipleri Hatay'a gönderdiklerini anlatan Karalar, "Olay çok büyüktü, eşim de amcasının oğlunu kaybetti orada. Hepimiz aslında bir sürü yakınımızı kaybettik. Allah bize böyle bir facia bir daha vermesin. Ama biz de şunu yapmalıyız. Deprem bir tabiat gerçeğiyse derhal, hızlıca hazır hale gelmeliyiz" dedi.
Kentlerin depreme hazın hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Karalar, işin maddi boyutunun çok büyük olduğunu ancak insan hayatının maddi boyutla ölçülemeyeceğini dile getirdi. Adana'nın MR'ını çektiklerini aktaran Karalar, şöyle devam etti:
"Bilim insanları dedi ki, 'Başkanım, yaklaşık iki sene sürer mikro bölgeleme'. Bunları bitirdikten sonra depremin yaklaşık ne zaman olacağı ve şiddetini söyleyebiliriz. Biz Adana'da böyle bir çalışma yaptırıyorum. Çok önemli bilim insanları var. 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Koromuz da 7 kardeşimizi kaybetti. Onları da ayağa kaldırmak gerekiyordu. Medeniyetler Korosu ayağa kalktı. Hatay da ayağa kalkacak. Büyük bir dayanışma içinde ülkemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız."
HAKKINIZI HELAL EDİN
Koro'nun, Fazıl Say'ın bestelediği şair Muhyiddİn Abdal'i şiiri 'İnsan İnsan'ı seslendirmesinin ardından sahneye gelen Koro Şefi Yılmaz Özfırat, salonu dolduran binlerce Adanalıyı selamladı. Kendisi de enkaz altında kalan ve 8 saat sonra çıkarılan Özfırat, değişik duygular içinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:  
"6 Şubat'tan sonra ilk konserimiz. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Gelelim mi gelmeyelim mi? O kadar değişik duygular içindeyiz ki. Deprem oldu 04.17'de. 04.16'da her şeyimiz vardı, evimiz, arabamız, paramız vardı. 04.17'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Tek bir şey kaldı bize; umut kaldı, inanç kaldı. İnsan nedir, şimdi anladık. 'Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa, Hatay ayağa kalkar' dediler. Bir anda tüm sivil toplum kuruluşları, bir anda tüm Adana insan oldu, bizi yüreğine bastı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz arkadaşlarımızla ilk defa buluştuk, birbirimize sarılmanın ne kadar lüks olduğunu gördük. O kadar özel bir şeymiş ki bu; birlikte yemek yemek, bir şeyler içmek ne kadar lüksmüş onu gördük. Bize en yakın şehir sizsiniz. Biz 20 Şubat'a kadar Antakya merkezdeydik. Her bir yaralımız, her bir canımız maalesef Hatay'daki bütün hastaneler yıkıldığı için Adana'ya götürüldü. Adana öyle bir kucak açtı ki; nerede aradığımız bir hastamız varsa Adana'da çıktı, nerede yardıma muhtaç bir tanıdığımız varsa Adana'da çıktı. Adana'ya da bu yakışırdı. O yüzden huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Hakkınız var bizim üzerimizde, hakkınızı helal edin." 
7 CAN İÇİN 7 MUM
Sahnenin en ön kısmına depremde hayatını kaybeden 7 koro üyesi için 7 mum konuldu. Ayrıca Koro, hayatını kaybeden arkadaşları anısına 'Yara Bere' şarkısını seslendirdi. Konserde koroya bölgenin yetiştirdiği önemli sanatçılarından Serhan Kelleözü'de eşlik etti. Kelleözü, Medeniyetler Korosu ile beraber 'Akdeniz Akşamları' gibi sevilen eserleri yorumladı. Konser boyunca hayatını kaybeden koro üyelerinin ve depremin yıktığı Hatay'ın fotoğrafları sinevizyon ile sahneye yansıtıldı. Konser, Adana'nın ardından İstanbul'da da düzenlenecek.  (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2023-03-28 23:23:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi
YEREL HABERLER Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı öne ...
Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personeli andı
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden ...
Adana'da ilk aşamada 2 bin 400 konteyner kurulumu hedefleniyor
YEREL HABERLER Adana'da ilk aşamada 2 bin 400 konteyner kurulumu ...
Cinayetten hüküm giydi, aranırken bu kez de 2 kişiyi tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Cinayetten hüküm giydi, aranırken bu kez de 2 kişiyi ...
Adana'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 122 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 122 ...
Adana'da arabasında uyuşturucu satarken yakalanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Adana'da arabasında uyuşturucu satarken yakalanan ...
'16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dediler temizlik işçisini emekli etmediler
YEREL HABERLER '16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dediler temizlik ...
Adana'da müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet ...
Adana'da "abart egzoz" denetimi
YEREL HABERLER Adana'da "abart egzoz" denetimi
Adana Devlet Tiyatrosu nisanda dört oyun sahneleyecek
YEREL HABERLER Adana Devlet Tiyatrosu nisanda dört oyun sahneleyecek
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar ...
Oturdukları evi isteyen ağabeyini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Oturdukları evi isteyen ağabeyini tabancayla öldürdü
Adana'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla ...
Hatay'da yaralı leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Hatay'da yaralı leylek tedavi altına alındı
Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk ...
Gökhan Göktürk, Adana Demirspor'daki görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER Gökhan Göktürk, Adana Demirspor'daki görevinden ...
Tarihi kalenin yakınında ölü bulunan Şahin, toprağa verildi
YEREL HABERLER Tarihi kalenin yakınında ölü bulunan Şahin, toprağa ...
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 122 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 122 ...
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 77 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 77 ...
Adana'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 77 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Adana'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 77 şüpheli ...
Prof. Dr. Çağatay'dan hasarlı köprü uyarısı; 'Komple çökebilir'
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çağatay'dan hasarlı köprü uyarısı; 'Komple ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.