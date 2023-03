Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri

Gökhan KESKİNCİEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DEPREM felaketinde 7 üyesinin hayatını kaybettiği Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verdi. Konserde hayatını kaybeden koro üyeleri, sahnenin önüne konulan 7 mum ile temsil edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 2007'de kurulan ve kadrosunda farklı dil, din ve etnik kökenden birçok amatör sanatçıyı barındıran Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 üyesi de hayatını kaybetti. Koronun birçok üyesi de enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem felaketinin ardından çeşitli kentlere dağılan koro üyeleri, Adana'da bir araya geldi. Koro, Adana Büyükşehir Belediyesi koordinesinde çeşitli sivil toplum kuruluşların da desteğiyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde 'Seyhan'dan Asi'ye el birliğiyle' mesajının verildiği dayanışma konserinde sahne aldı.

'ADANA'NIN MR'INI ÇEKİYORUZ'

Depremde hayatını kaybeden on binlerce vatandaş için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'daki depremin de hafif bir deprem olmadığını ancak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'daki boyutu görünce acılarını unuttuklarını söyledi. Adana'da depremin 5'inci gününde hafriyatı bitirip, ekipleri Hatay'a gönderdiklerini anlatan Karalar, "Olay çok büyüktü, eşim de amcasının oğlunu kaybetti orada. Hepimiz aslında bir sürü yakınımızı kaybettik. Allah bize böyle bir facia bir daha vermesin. Ama biz de şunu yapmalıyız. Deprem bir tabiat gerçeğiyse derhal, hızlıca hazır hale gelmeliyiz" dedi.

Kentlerin depreme hazın hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Karalar, işin maddi boyutunun çok büyük olduğunu ancak insan hayatının maddi boyutla ölçülemeyeceğini dile getirdi. Adana'nın MR'ını çektiklerini aktaran Karalar, şöyle devam etti:

"Bilim insanları dedi ki, 'Başkanım, yaklaşık iki sene sürer mikro bölgeleme'. Bunları bitirdikten sonra depremin yaklaşık ne zaman olacağı ve şiddetini söyleyebiliriz. Biz Adana'da böyle bir çalışma yaptırıyorum. Çok önemli bilim insanları var. 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Koromuz da 7 kardeşimizi kaybetti. Onları da ayağa kaldırmak gerekiyordu. Medeniyetler Korosu ayağa kalktı. Hatay da ayağa kalkacak. Büyük bir dayanışma içinde ülkemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız."

HAKKINIZI HELAL EDİN

Koro'nun, Fazıl Say'ın bestelediği şair Muhyiddİn Abdal'i şiiri 'İnsan İnsan'ı seslendirmesinin ardından sahneye gelen Koro Şefi Yılmaz Özfırat, salonu dolduran binlerce Adanalıyı selamladı. Kendisi de enkaz altında kalan ve 8 saat sonra çıkarılan Özfırat, değişik duygular içinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"6 Şubat'tan sonra ilk konserimiz. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Gelelim mi gelmeyelim mi? O kadar değişik duygular içindeyiz ki. Deprem oldu 04.17'de. 04.16'da her şeyimiz vardı, evimiz, arabamız, paramız vardı. 04.17'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Tek bir şey kaldı bize; umut kaldı, inanç kaldı. İnsan nedir, şimdi anladık. 'Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa, Hatay ayağa kalkar' dediler. Bir anda tüm sivil toplum kuruluşları, bir anda tüm Adana insan oldu, bizi yüreğine bastı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz arkadaşlarımızla ilk defa buluştuk, birbirimize sarılmanın ne kadar lüks olduğunu gördük. O kadar özel bir şeymiş ki bu; birlikte yemek yemek, bir şeyler içmek ne kadar lüksmüş onu gördük. Bize en yakın şehir sizsiniz. Biz 20 Şubat'a kadar Antakya merkezdeydik. Her bir yaralımız, her bir canımız maalesef Hatay'daki bütün hastaneler yıkıldığı için Adana'ya götürüldü. Adana öyle bir kucak açtı ki; nerede aradığımız bir hastamız varsa Adana'da çıktı, nerede yardıma muhtaç bir tanıdığımız varsa Adana'da çıktı. Adana'ya da bu yakışırdı. O yüzden huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Hakkınız var bizim üzerimizde, hakkınızı helal edin."

7 CAN İÇİN 7 MUM

Sahnenin en ön kısmına depremde hayatını kaybeden 7 koro üyesi için 7 mum konuldu. Ayrıca Koro, hayatını kaybeden arkadaşları anısına 'Yara Bere' şarkısını seslendirdi. Konserde koroya bölgenin yetiştirdiği önemli sanatçılarından Serhan Kelleözü'de eşlik etti. Kelleözü, Medeniyetler Korosu ile beraber 'Akdeniz Akşamları' gibi sevilen eserleri yorumladı. Konser boyunca hayatını kaybeden koro üyelerinin ve depremin yıktığı Hatay'ın fotoğrafları sinevizyon ile sahneye yansıtıldı. Konser, Adana'nın ardından İstanbul'da da düzenlenecek. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-03-28 23:23:35



