Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

DHA

Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü


ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu kentin merkez Seyhan ilçesinde gece yarısı yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kısa bir süre sonra etkisini yitirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-03-29 09:51:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEPREMDE 7 ÜYESİ YAŞAMINI YİTİREN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU&#039;NDAN DAYANIŞMA KONSERİ
YEREL HABERLER DEPREMDE 7 ÜYESİ YAŞAMINI YİTİREN ANTAKYA ...
Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya Medeniyetler Korosu'ndan dayanışma konseri
YEREL HABERLER Depremde 7 üyesi yaşamını yitiren Antakya ...
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi
YEREL HABERLER Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ'lı teröristlere finans sağladığı öne ...
Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personeli andı
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden ...
Adana'da ilk aşamada 2 bin 400 konteyner kurulumu hedefleniyor
YEREL HABERLER Adana'da ilk aşamada 2 bin 400 konteyner kurulumu ...
Cinayetten hüküm giydi, aranırken bu kez de 2 kişiyi tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Cinayetten hüküm giydi, aranırken bu kez de 2 kişiyi ...
Adana'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 122 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 122 ...
Adana'da arabasında uyuşturucu satarken yakalanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Adana'da arabasında uyuşturucu satarken yakalanan ...
'16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dediler temizlik işçisini emekli etmediler
YEREL HABERLER '16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dediler temizlik ...
Adana'da müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet ...
Adana'da "abart egzoz" denetimi
YEREL HABERLER Adana'da "abart egzoz" denetimi
Adana Devlet Tiyatrosu nisanda dört oyun sahneleyecek
YEREL HABERLER Adana Devlet Tiyatrosu nisanda dört oyun sahneleyecek
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar ...
Oturdukları evi isteyen ağabeyini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Oturdukları evi isteyen ağabeyini tabancayla öldürdü
Adana'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.