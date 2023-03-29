Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu kentin merkez Seyhan ilçesinde gece yarısı yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kısa bir süre sonra etkisini yitirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-03-29 09:51:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.