Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da trafikte tartıştığı dolmuş şoförü Can Yüce'yi (24) tabancayla vurup, öldüren TIR şoförü Adem Tantakalak (41) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'tehdit' suçlarından da 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 2 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, durakta şoför olarak çalışan Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşuyla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem Tantakalak ile 'yol verme' meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da birbirine tabanca çekti. Tantakalak, Yüce'ye ateş açtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tantakalak tutuklandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede, dolmuş şoförünün, sanığın yönetimindeki TIR'ın sol şeritten geçmesi ve kendisinin sol şeride geçişine engel olduğu için öfkelendiği, aracını hızlandırarak TIR'a yetiştiği, dolmuştan inerek kapıyı açmaya çalıştığı ve Tantakalak'a hitaben hakaret ettiği belirtildi. İddianamede, Yüce ve Tantakalak'ın olay yerinde toplanan kişilerin etkisiyle darp eylemi gerçekleştirmedikleri, bir süre sonra Yüce'nin TIR'ı takip ederek sanığın durması üzerine aracındaki çantayı çıkararak dolmuştan indiği, çantadan çıkardığı tabancayla koşmaya başladığı, maktulün tabancayı TIR'ın çekicisini hedef alarak doğrulttuğu, kapısını açmaya çalıştığı, sanığın kendisini 'silahla ateş etme eyleminden' kurtarmak için TIR çekicisini aniden hareket ettirmesi nedeniyle, maktulün bulunduğu yere doğru manevra yaptığı ve maktulün dengesini kaybederek düştüğü anlatıldı.

'SALDIRIYI BERTARAF ETMEK İÇİN'

Sanığın, Yüce'nin eylemlerine devam etmesini engelleyemediği belirtilen iddianamede, "Silahla kendisine doğru koşan maktulü aracının aynasından gören sanığın, TIR'ı ile gerçekleştirdiği manevrada yere düştüğü halde gerçekleştirmek istediği eyleminden vazgeçmeyen maktulün sanığa doğrulttuğu silahla ateş edebileceğini ve kendisini öldürebileceğini veya yaralayabileceğini muhakkak kabul ederek, saldırıyı bertaraf etmek için şoför mahallinden dışarı doğru bir el silahını ateşlemesi sonucu, tabancadan çıkan mermi maktul Can Yüce'ye isabet etmiştir" ifadesi kullanıldı.

MÜEBBET VE 5 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, maktulün oradan uzaklaşması üzerine silahtan korktuğunu düşünerek olay mahallinden TIR'la uzaklaşan sanığın, kolluk görevlilerinin talebi üzerine teslim olduğu belirtildi. Maktulden kaçma olanağı bulunmayan sanığın ruhsatsız silah ile Can Yüce'ye ateş ederek öldürdüğü, bu eylemde meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde mevcut delil durumuna göre kanaat oluştuğu dikkate alınarak, Adem Tantakalak'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'tehdit' suçlarından da toplamda 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-03-29 13:11:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.