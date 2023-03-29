Depremde hasar gören binadaki eczanesini konteynere taşıdı 



Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin yıkıma neden olduğu Adana'da orta hasar alan binanın altında hizmet veren eczane, çevredeki birçok binanın da hasarlı olması nedeniyle konteynere taşındı. Konteynerde hizmet vermeye başlayan eczacı Kübra Öztürk, "Yıllardır aynı mahallede aile gibi olduğum vatandaşların, dostların sağlık hizmetinin aksamaması için çevredeki birçok binada hasarlı olduğundan böyle bir proje yaptık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde Çukurova ilçesindeki 14 katlı 28 dairenin bulunduğu Alpargün Apartmanı yıkıldı. 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı apartmanın hemen yanındaki Burçin Apartmanı da orta hasarlı çıktı. Burada apartmanın altında hizmet veren Kübra Öztürk, eczanesini ilk günden itibaren kapattı. Eczacı Öztürk, dükkanını konteynere taşıdı.

Kübra Öztürk, yıllardır aynı yerde mahalleli ve esnaf ile adeta aile gibi olduklarını ve çevredeki birçok apartmanın da hasarlı olması nedeniyle bölgedeki parka yerleştirdiği konteynerde hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

'VALİLİKTEN İZİN ALDIK'

Kübra Öztürk, "6 Şubat günü ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Bu felaketin üzerine eczanemiz hasar gördü. Alpargün Apartmanı'nın yan tarafında hizmet veriyorduk. Alpargün Apartmanı'nda vefat eden dostlarımızı rahmetle anıyorum. Eczanemiz hasar alınca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biz de sağlık hizmetinin aksamaması için konteyner eczane kurmaya karar verdik. Valilik iznimizi alıp belediyeden de yer tahsis ettik ve hizmetimize başladık. Vatandaşlar duygulandı, merak edenimiz çok oldu. Uzun zamandır bu mahalleye hizmet ettiğim için buradan çıkmak istemedim. Mahalleliden de 'iyi ki bizi bırakmadın' diye güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.

Mahalleli de yıllardır alışveriş yaptıkları eczane için böyle bir çözüm bulunması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2023-03-29 13:59:26



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