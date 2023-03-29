Adana'da depremzedeler için kalıcı konutların temeli atıldı

Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA,(DHA)ADANA´da depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutların temelleri atıldı.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Adana´nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Depremzedeler için Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi´nde TOKİ tarafından inşa edilecek kalıcı konutların temelleri atıldı. Mahallede 24 blok ve 590 daireden oluşacak proje kapsamında temellere il harçlar döküldü. Kentte Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi ve Ceyhan ilçesinin de aralarında bulunduğu farklı bölgelerde toplamda 3 bin TOKİ konutu inşa edileceği öğrenildi. Radye temel üzerine 5 katlı yatay mimariye göre yapılacak binalarda çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanıp, konutların sahiplerine teslim edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-03-29 14:19:12
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